المؤبد و10 سنوات للمتهمين بقتل طالب لسرقة التوك توك منه بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبابى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق نباتة، 3 عاطلين استدرجوا طالبا لسرقة التوك توك منه بالسجن المؤبد للمتهم الأول، و10 سنوات للمتهمين الثانى والثالث.

تعود أحداث القضية رقم 13958 لسنة 2018 جنايات مركز بلبيس، ليوم 10 يناير، بتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا بالعثور على جثة "أحمد رفعت" 15 سنة، مقيم بعزبة الملقة بمنيا القمح، داخل أرض زراعية بقرية السعدية ببلبيس، وتبين من المعاينة الأولية، أن الطفل مات مخنوقًا بكوفية ملفوفة حول رقبته دون وجود آثار مقاومة.

وتمكن ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد أحمد حسن، رئيس المباحث، بالتنسيق مع الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، من كشف غموض الواقعة، وتبين قيام شابين من قرية الجديدة منيا القمح، بالتنسيق مع شخص ثالث باستدراج الطالب لتوصيلهما إلى مكان ما، وفي الطريق قاما باستدراجه إلى ناحية مركز بلبيس، والتخلص منه جثته، بعد خنقه بكوفيه، وبيع التوك توك.

وتبين قيام " أحمد ه م " 19 سنة، و" كريم ف ال " 17 سنة، و" سالم ص س" مقيمين قرية الجديدة مركز منيا القمح، باستدراج الطفل لتوصيلهما إلي أحد الأماكن، وفي الطريق قاما بخنقه بكوفيه أحدهما، وشل حركته بعد ضربه لسرقة التوك توك منه، وعندما قاومهما قاما بقتله والتخلص من جثته بأرض زراعية بقرية السعدية مركز بلبيس، وتم القبض عليهم، وإحالتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم..