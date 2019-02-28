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الكشف على 2700 مواطن فى قافلة طبية بدمياط

الخميس، 28 فبراير 2019 08:41 م
الكشف على 2700 مواطن فى قافلة طبية بدمياط قافله طبية - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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أعلنت مديرية الصحة بدمياط ، عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2700 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى أقيمت يومى الأربعاء والخميس بقرية التوفيقية بمركز كفر سعد.
 
كما أعلنت المديرية، أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن إجراء التحاليل والأشعات وتوفير الأدوية بالمجان وكذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل عدد من الحالات التي تستدعى التحويل إلى المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة.
 
وتضمنت الحملة أيضا عقد امتحانات فورية لمحو الأمية، بالإضافة إلى مشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل ندوات توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه و أحد عينات من مياه الشرب لتحليلها والتأكد من سلامتها.

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