الفريق مهاب مميش: عبور 30 سفينة قناة السويس بحمولة 2.2 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 30 سفينة، بحمولة2.2 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 15 سفينة بحمولة 1.3 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيريةMSC ANNA بحمولة 202 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان .

وعبرت 15 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة 900ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الليبيرية MSC VIPANA أيضا ، بحمولة 202 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.