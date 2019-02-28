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"الطوارئ" بالسودان تصدر أول أحكامها على متهم بمحاولة تهريب عملات أجنبية

الخميس، 28 فبراير 2019 07:16 م
"الطوارئ" بالسودان تصدر أول أحكامها على متهم بمحاولة تهريب عملات أجنبية الرئيس السودانى عمر البشير
أ ش أ
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أصدرت محكمة طوارئ بحرى بولاية الخرطوم بالسودان، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن والغرامة على أحد المتهمين الذى تم ضبطه أثناء محاولته تهريب عملات أجنبية إلى خارج البلاد، وذلك فى أول حكم تصدره محاكم الطوارئ منذ تشكيلها عقب إعلان حالة الطوارئ بالسودان.
وتضمن الحكم سجن المتهم لمدة 6 سنوات ومصادرة المضبوطات، وغرامة 100 ألف جنيه سودانى وفى حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 شهور، وذلك لحيازته مبلغ 30 ألف ريال سعودى و9650 روبية هندية، وإخفائها فى ملابسه محاولا تهريبها أثناء مغادرته إلى الهند، حيث تم القبض عليه وإحالته لنيابة الطوارئ المختصة التى أحالته بدورها لمحكمة طوارئ بحرى فأصدرت حكمها المتقدم.


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