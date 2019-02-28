video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الطب الشرعى": الانتهاء من أخذ عينات الـDNA تمهيدا لتسليم الجثامين لذويهم

الخميس، 28 فبراير 2019 03:57 م
"الطب الشرعى": الانتهاء من أخذ عينات الـDNA تمهيدا لتسليم الجثامين لذويهم حريق قطار محطة مصر
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة سعاد عبد الغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبيرة الأطباء الشرعيين، أنه تم الانتهاء من تشريح جثامين ضحايا حادث محطة مصر للسكك الحديدية بالقاهرة، لبيان سبب الوفاة، وكذلك سحب عينات "البصمة الوراثية" DNAمن الضحايا وذويهم، مشيرة إلى أنه جار إجراء اختبارات المضاهاة للتعرف على هوية كل منهم وتسليمه لذويه.

وأشارت كبيرة الأطباء الشرعيين - في تصريح صحفى اليوم الخميس، إلى أن عملية تسليم الجثامين لذويهم لم تجر بعد لحين الحصول على نتائج تحليل البصمة الوراثية.

وكان حادث اندلاع نيران وقع أمس بمحطة مصر للسكك الحديدية، جراء اصطدام جرار، وعلى الفور كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثث الضحايا، لبيان سبب الوفاة، بعد أن كلف فريقا من محققي النيابة للوقوف على أسباب الحادث.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحقيقات النيابة فى حادث قطار رمسيس: سائق الجرار المسئول الأول عن الواقعة

حملة تضليل وتجهيل وتزييف تقودها "الإخوان" في حادث قطار رمسيس..خبراء أمنيون: الجماعة تهدف لإثارة الفوضى..تستعين بكتائب إليكترونية لترويج الشائعات..ويحاولون قلب الحقائق رغم كون الحادث خطأ بشرى وارد بكل دول العالم

فيديو.. "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".. منقذ المصابين فى حادث قطار رمسيس لـ"اليوم السابع": "ما عملتش غير الواجب".. وليد مُرضى يؤكد: لم أبالِ بالخطر.. وأصعب شىء مشاهدة إنسان يصارع الموت

الطب الشرعى

الـ DNA

حادث قطار محطه مصر

قطار محطه مصر

قطار رمسيس

محطه رمسيس




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة