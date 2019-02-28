السفير الكندى بالقاهرة: مشروع وظائف لائقة للشباب حقق نتائج إيجابية

كتب عبد الحليم سالم

قال جيس داتون السفير الكندى بالقاهرة، إن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر الذى تموله كند،ا حقق الكثير من النتائج الإيجابية، وهو مثال قوى على مهارات التوظيف للنساء الأولى بالرعاية، والشباب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف خلال توقيع اتفاقية بين منظمة العمل الدولية وشركة مصرية ، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، وأيرك أوشلان القائم بأعمال منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، انه تعتبر المشاركة الأخيرة للشركة التى تم التوقيع معها تطوراً هاماً، حيث تسلط الضوء على نماذج التمويل المختلطة وأثر التزامات القطاع الخاص في التمويل المشترك لاستدامة المشروع، فى الوقت الذى ينتهى فيه المشروع الممول من كندا، فإن العديد من الأنشطة ستستمر في دمياط، وذلك بفضل دعم الشركة.

وبدوره أعلن محمد شندى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة أن هذا المشروع يعد كجزء من برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة؛ حيث يمثل الاعتقاد الرئيسى للشركة، أن نشاط شركتنا يجب أن يُحدث أثرا إيجابيا على حياة الأفراد، وقال:"ففي العام الماضى، تعاوننا مع منظمة العمل الدولية لتقديم تدريب لعدد 108 سيدة من دمياط على برنامج “صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما"، وتدريب “ابدأ وحسن مشروعك" لعدد 118 من الشباب من الجنسين من دمياط، كما قدمنا أيضا نموذجين لأندية البحث عن وظيفة لثلاثة وثلاثين من الشباب".

وأضاف محمد شندى، أن قيمة تلك المشروعات للمستفيدين من دمياط تتوافق مع صميم إيماننا بدورنا فى إضافة قيمة للمجالات التى نعمل بها، فإن قرار الشروع فى هذه الشراكة المتفردة من شأنه أن يُمكن الشركة من دعم التنمية من خلال تناول العمل اللائق.