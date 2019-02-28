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السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بقتل مواطن بالمعادى

الخميس، 28 فبراير 2019 06:04 م
السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بقتل مواطن بالمعادى حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، بمعاقبة المتهم" علاء. ع "، بالسجن المشدد5 سنوات، لاتهامه بقتل مواطن بالمعادى.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين في القضية رقم ١٤٥٦٤ لسنة 2018 جنايات المعادي،  قيام المتهم "علاء.  ع " بقتل المجني عليه "هيثم محمد"  عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد ، بأن أشهرا سلاحا أبيض "سكين" وانهال على المجنى عليه طعنا بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

 

 

 


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