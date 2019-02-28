السجن المشدد 15 سنة لـ4متهمين انتحلوا صفة ضباط لسرقة سيارة سجائر بالبساتين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهما بانتحال صفة ضباط لسرقة سيارة محملة بالسجائر بالإكراه بالبساتين.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "أحمد .ف"، 32 سنة، أمين شرطة بقسم الأميرية، و" سعيد .ا" 36 سنة، نجار، و"صبرى .ص " 25 سنة، مندوب مشتريات، و" أحمد .ح" وآخر، بسرقة سيارة والبضائع المحملة عليها وهى شحنة سجائر والمملوكة لشركة "المنصور الدولية للتوزيع"، بالإكراه بأن استوقفوا المجنى عليهم "صلاح .م، وحسن .ع ، وشعبان .س "، وزعموا أنهم من رجال الشرطة وأشهروا فى وجههم أسلحة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على السيارة والبضائع.