video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 15 سنة لـ4متهمين انتحلوا صفة ضباط لسرقة سيارة سجائر بالبساتين

الخميس، 28 فبراير 2019 03:27 م
السجن المشدد 15 سنة لـ4متهمين انتحلوا صفة ضباط لسرقة سيارة سجائر بالبساتين محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين  بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهما بانتحال  صفة ضباط لسرقة سيارة محملة بالسجائر بالإكراه بالبساتين.
 
وكشف أمر الإحالة  قيام المتهمين "أحمد .ف"، 32 سنة، أمين شرطة بقسم الأميرية، و" سعيد .ا" 36 سنة، نجار، و"صبرى .ص  " 25 سنة، مندوب مشتريات، و" أحمد .ح" وآخر،  بسرقة سيارة والبضائع المحملة عليها وهى شحنة سجائر والمملوكة لشركة "المنصور الدولية للتوزيع"، بالإكراه بأن استوقفوا المجنى عليهم "صلاح .م، وحسن .ع ، وشعبان .س "، وزعموا أنهم من رجال الشرطة وأشهروا فى وجههم أسلحة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على السيارة والبضائع.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل مواطن بالخليفة

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل ضبط بحوزته مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى الطالبية

سرقة

سرقة بالاكراه

انتحال صفة

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة