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الديلى تليجراف: مخاوف من التصعيد بين الهند وباكستان

الخميس، 28 فبراير 2019 03:38 م
الديلى تليجراف: مخاوف من التصعيد بين الهند وباكستان صدام عسكرى بين الهند وباكستان
كتبت: إنجى مجدى
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قالت صحيفة الديلى تليجراف إن المخاوف تتزايد من تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد المعارك الجوية فوق كشمير والتى قالت باكستان إنها تمكنت خلالها من إسقاط مقاتلتين هنديتين وأسر طيار.

 

وأضافت فى تقرير، الخميس، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات عنه، أن باكستان بثت مقاطع مصورة لأسيرها مشيرة إلى أن إسلام أباد شنت غارات جوية على القسم الهندى من إقليم كشمير و ألقت قنابل فوق مواقع خالية "لتأكيد حقها فى الرد على الغارات التى شنتها المقاتلات الهندية فى اليوم السابق".

 

وتوضح الصحيفة أن الخبراء يؤكدون أن العلاقات بين إسلام أباد ونيو دلهى متردية لدرجة أنه من غير الممكن أن يهدأ التوتر بينهما دون تدخل مكثف من المجتمع الدولى.

 

وتقول إن الهند ألغت الرحلات التجارية من 8 مطارات فى الأقاليم الشمالية المحاذية للأراضي الباكستانية لمدة 3 أشهر بينما أعلنت باكستان إغلاق مجالها الجوي كما تبادل الطرفان إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون على طول خط حدود الأمر الواقع داخل إقليم كشمير.

 

 


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باكستان

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