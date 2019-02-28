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الجريدة الرسمية تنشر 20 قرارا لرئيس الوزراء.. تعرف عليهم

الخميس، 28 فبراير 2019 09:54 ص
الجريدة الرسمية تنشر 20 قرارا لرئيس الوزراء.. تعرف عليهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس، 20 قرارا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة.

وتضمنت قرارات التخصيص لإقامة مدارس ومحطات صرف صحى وسجل مدنى، وتضمنت القرارات أيضا اعتبار عدد من مشروعات نزع الملكية لبعض العقارات من أعمال المنفعة العامة.

وكان رئيس الوزراء قد وافق مؤخرا على تخصيص 6 قطع أراضٍ لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، وذلك لإقامة مدارس تعليم أساسى أو إعدادى أو ثانوى عليها فى كل من قرية شحاتة، وناحية المعاشات الصغيرة، وقرية كفور الغاب، وعزبة الملجأ، بمركز كفر سعد، وقرية الشيخ ضرغام بمدينة عزبة البرج، وقطعة أرض بمدينة الروضة، مركز فارسكور، كما تم تخصيص 3 قطع أراضٍ لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لإقامة مدارس عليها فى كل من زمام ناحية الحمادية بمركز سوهاج، وزمام جهينة الشرقية بمركز جهينة، وزمام الحرجة بالقرعان بمركز البلينا.

وتخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بناحية العوامر الغربية، مركز أبو تشت؛ وذلك لإقامة مدرسة إعدادى عليها، وقطعة أخرى لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بناحية الشرقاية، مركز كفر صقر؛ وذلك لإقامة مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية عليها، فضلا عن تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، لإقامة إحدى المدارس اليابانية عليها.

 


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