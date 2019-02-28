الجامعة العربية ترحب بالتقرير الأممى حول جرائم الحرب الإسرائيلية فى غزة

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رحبت جامعة الدول العربية، بنتائج تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة المتعلقة بالتحقيق فى الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وبخاصة مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار بقطاع غزة.

وأكد السفير سعيد أبوعلى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية - فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس - أن هذه النتائج تعبر عن عدالة القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان الذى يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال امام العدالة الدولية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

ودعا السفير أبوعلى ، المجتمع الدولى بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني، كما أرضه ومقدساته، مؤكداً أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967.