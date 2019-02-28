التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتكنولوجيا، أن الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية عدة إجراءات لحذف المتوفين والأسماء المكررة من بطاقات التموين حتى أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات سليمة عن المستفيدين، ﻭأنه يتم حذف المتوفين من منظومة الدعم من خلال تقدم أحد أفراد الأسرة بطلب إلى مكاتب التموين يتضمن حذف أحد أفراد الأسرة بسبب وفاته، أو من خلال برنامج ربط الحكومة بالتنسيق مع وزارة الصحة لإمداد وزارة التموين بجميع أسماء المتوفين بشكل مستمر، ويجرى حذف من يتواجد من هذه الأسماء من منظومة دعم السلع التموينية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والتى تؤدى دورًا كبيرًا فى هذا الشأن، للتأكد من بيانات المتوفين وأن الشخص الذى سيتم حذفه توفى بالفعل.

وأوضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتكنولوجيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى حذف أيضًا المسافرين خارج البلاد وكذلك المسجونين والذى يتوفر له الغذاء فى السجن، لافتًا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإمداد الوزارة بالمعلومات عن ذلك، كما تم حذف الأسماء المكرره خلال الفترة الماضية أثناء تحديث بيانات المقيدين على البطاقات، كما تقوم الوزارة بالتوازى باستخراج بطاقات تموين للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا تنفيذًا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستخراج بطاقات للعديد من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل وفقا للقرار الوزارى، كما سيتم إدراج المواليد الجديدة للفئات الأولى بالرعاية على البطاقات بعد حذف غير المستحقين.

وفيما يتعلق بحذف من يملكون سيارة فوق موديل 2014 من بطاقات التموين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة أوضح مستشار الوزير، أن المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من بطاقات التموين والتى سيبدأ الإجراءات الخاصة بها أول مارس من خلال إعداد قائمة بأسماء غير المستحقين فى هذه المرحلة على الموقع الإلكترونى، ليتم الحذف أول أبريل بعد تلقى التظلمات لأى شخص، لافتًا إلى أنه لن يتم حذف ذوى الاحتياجات الخاصة الذين لديهم سيارات تساعدهم على التنقل، بشرط ألا تكون سيارات فارهة مثل الجيب أو السيارات الغالية، لكن من يملك سيارة لمساعدته فى التنقل لن يتم حذفه من منظومة الدعم.