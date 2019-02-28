البورصة: استقرار رصيد شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، واستقر رصيد شهادات الإيداع باقى الشركات مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضى.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات البنك التجارى الدولى عند 11.5 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.264 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 177.162 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 11.359 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو إلى 293.172 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 678.823 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 74.534 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.029 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.731 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، حديد عز 129.479 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.