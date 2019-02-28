الاثنين القادم.. حفل "bt100" برعاية رئيس الوزراء للسنة الثانية على التوالى

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، تعقد للعام الثانى على التوالى إحتفالية “bt100” والتى تعد الحدث الأهم فى مجتمع المال والأعمال فى مصر.

ويشارك هذا العام فى BT 100 والتى تعقد يوم الاثنين القادم الموافق 4 مارس 2019 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الإستثمارية والمالية والمصرفية.

يقوم بتنظيم احتفالية “bt100”، مؤسسة اليوم السابع ومجلة Business Today، أحد الأذرع الإعلامية القوية لمجموعة "إعلام المصريين"، أكبر المجموعات الإعلامية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتزامن احتفالية هذا العام مع إحتفالات مجلة Business Today بمرور 25 عامًا على تأسيسها، وتهدف الاحتفالية لتكريم نخبة من الوزراء و قادة القطاع الاقتصادى الذين أثروا بشكل كبير فى دعم الإقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التى دعمت بها الشركات الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

يشارك هذا العام عدد كبير من الوزراء وقادة مجتمع الأعمال والاقتصاد، ويأتى هذا إستكمالًا لما شهده الحدث العام الماضي، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء فى مقدمتهم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالى ووزير الاسكان آنذاك، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى وزراء المالية، الإتصالات، التجارة والصناعة، وزير البيئة، وزير الآثار، و وزير قطاع الأعمال، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسؤولى أكبر الشركات العاملة فى قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية.

وتضم لجنة التحكيم والتقييم الخاصة بالجوائز، عدد من الشخصيات العامة رفيعة المستوى، حيث تعتمد اللجنة على الدراسات والأبحاث السوقية التى تستخدم عدد من المعايير معايير لتقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين فى الشؤون الاقتصادية.

وتعتبر bt100 احتفالية شكر وعرفان لقادة القطاع الحكومى والخاص والشركات على دورهم الهام والفعال فى النهوض بالاقتصاد المصرى، ولحث الشركات الأخرى على تحسين الأداء، وتطوير أساليبها وقدراتها التسويقية ومهاراتها البيعية.

ويقام هذا الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB ، و شركة "بيبسيكو" الرائدة فى مجال المواد الغذائية ،والشركة المصرية للإتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD و شركة "ماونتن فيو" الرائدة فى المجال العقاري، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلى للتنمية العقارية "صبور" ، وشركة "سويفل" للنقل التشاركي، ، وشركة "جوميا" التى تعد من أفضل منصات الشراء الإلكتروني، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة بلتون للإستشارات المالية، وشركة الجيوشى للصلب وشركة شنايدر إليكتريك بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.

يقوم بتنظيم bt100 شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، إحدى شركات مجموعة "إعلام المصريين"، وتقوم المجموعة بإدارة العمل الإعلامى والصحفى من خلال الإلتزام بتقديم محتوى إعلامى هادف ضمن الضوابط والمعايير الرسمية للإعلام المصرى.