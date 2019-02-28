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الإعدام شنقا لعامل خردة والمؤبد 3 أشخاص لقتلهم تاجرا لسرقته بالشرقية

الخميس، 28 فبراير 2019 12:15 م
الإعدام شنقا لعامل خردة والمؤبد 3 أشخاص لقتلهم تاجرا لسرقته بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالإعدام شنقا لعامل خردة والمؤبد ل3 أشخاص لقيامهم بالإشتراك معه في تكوين تشكيل عصابي قام بقتل تاجر لسرقة السيارة.
 
صدر الحكم، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.
 
تعود  أحداث القضية 13067 لسنة 2017، جنايات مركز شرطة الحسينية، ليوم 3 مايو، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير البحث الجنائى، يفيد وصول " كمال أحمد الأمين" للمستشفي العام جثة هامدة، وتبين من التحريات أثناء قيام " رضوان محمد إبراهيم" 32 سنة تاجر ومقيم القصير البحر الأحمر السيارة رقم "ط رج 1871"، صحبة المجني عليه، فؤجئ بالمتهمين يستوقفونهما عنونة لسرقة السيارة ومتعلقاتهما الشخصية، وقاما بإطلاق أعيرة نارية عليهما أودت بحياة صديقه.
 
وتوصلت التحريات التي قام بها الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث الحسينية، قيام كل من " أحمد ش م م" 32 سنة عامل خردة، و" حسام ع إ ح" 27 سنة عامل و" عبد الخالق ر ع" 25 سنة كهربائي، و" أحمد م س ح" 28 سنة عامل جميعيهم مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، بإرتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيل تخصص في سرقة السيارات من ماليكها تحت تهديد السلاح، وتم إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

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