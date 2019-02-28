استمرار البحث عن 6 متهمين بسرقة خزينة بها نصف كيلو ذهب و200 ألف جنيه بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى حادث سرقة خزينة من شقة بالهرم، أن 6 أشخاص وراء سرقتها، حيث تمكنوا من الدخول عقب كسر باب العقار، ثم كسر بابين للشقة أحدهما حديدى والآخر خشبى، مستغلين سفر صاحبة الشقة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين استولوا على خزينة تحتوى على ما يزيد عن نصف كيلو مصوغات ذهبية، بالإضافة إلى مبلغ 200 الف جنيه، وجهاز لاب توب وهاتف محمول، وجهاز بلايستيشن، وفروا هاربين بواسطة سيارة ملاكى.

ورصدت كاميرات المراقبة المتهمين أثناء دخولهم العقار وخروجهم منه وبحوزتهم الخزينة المسروقة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبط المتهمين.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تعرض شقة للسرقة على يد مجهولين، فانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين وجود كسر بباب الشقة، واستيلاء المتهمين على خزينة تحتوى على كمية من المصوغات الذهبية ومبلغ مالى.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.