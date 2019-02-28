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الخميس، 28 فبراير 2019 01:33 م
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ارتفاع الين والفرنك السويسرى بسبب تطورات قمة ترامب وكيم

الخميس، 28 فبراير 2019 12:03 م
ارتفاع الين والفرنك السويسرى بسبب تطورات قمة ترامب وكيم الفرنك السويسرى
رويترز
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ارتفع الين والفرنك السويسرى، قليلا، اليوم، الخميس، باعتبارهما من عملات الملاذات الآمنة، بعد أن أخفقت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فى التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية، بعد قمة استمرت يومين.
 
كما يضغط الغموض الذى يكتنف التقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على العملات عالية المخاطر.
 
وارتفع الفرنك السويسري 0.3%، مقابل الدولار واليورو إلى 0.9979 للدولار، و1.1350 لليورو، وصعد الين الياباني 0.2 % مقابل الدولار إلى 110.78 ين.
 
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لم تسفر عن اتفاق بسبب مطالب بيونجيانج برفع العقوبات التي تقودها واشنطن عليها، وأثارت تلك الأنباء تحولا سريعا نحو الأصول الآمنة.
 
وتماسك الدولار بشكل عام مقابل العملات عالية المخاطر، واستقر اليورو دون تغير يذكر عند 1.1381 دولار في حين انخفض الدولار الاسترالي 0.1% إلى 0.7135 دولار أمريكي.
 
واحتفظ الجنيه الاسترليني بمكاسبه بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر أمس الأربعاء مع تزايد التوقعات بانحسار فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وأنباء أن الانسحاب قد يتأجل.
 
وسجل الاسترليني 1.3295 دولار في أحدث التداولات بانخفاض 0.1 %، وكان الاسترليني ارتفع إلى 1.3351 دولار خلال الليل وختم الجلسة على ارتفاع نحو نصف بالمئة ليتجاوز بدرجة أكبر متوسط 200 يوم.
 
 

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