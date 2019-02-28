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"إندبندنت" تسلط الضوء على وليد مرضى بعد إنقاذه 10 أشخاص بحريق قطار محطة مصر

الخميس، 28 فبراير 2019 12:08 م
"إندبندنت" تسلط الضوء على وليد مرضى بعد إنقاذه 10 أشخاص بحريق قطار محطة مصر حريق قطار محطة مصر
كتبت ريم عبد الحميد
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سلطت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الضوء على وليد مرضى، عامل السكة الحديد بمحطة مصر الذى ظهر فى مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهو يقوم بمحاولات إطفاء النار التى اشتعلت بأجساد بعض المتواجدين بمحطة مصر أثناء الحادث الذى وقع بها أمس، الأربعاء.

 

وأشارت الصحيفة إلى ما تداولته مواقع السوشيال ميديا بأن مرضى، العامل فى شركة خدمات قطارات النوم قد أنقذ حياة 10 أشخاص مع زميله عندما وقعت الكارثة. وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة مرضى وهو يجرى صوب الأشخاص الذين اشتعلت بهم النيران وإلقاءه المياه عليه برغم المخاطر الواضحة.

 

وقالت "إندبندنت" إن المصريين أشادوا بمرضى بسبب شجاعته بعد انتشار اللقطات ووصفوه بالبطل، ونقلت تصريحاته التى قال فيها إن النار كانت تحرق الناس، وكان تفكيره الوحيد فى إطفاء النيران. وأشار مرضى إلى أنه لا يستطيع أن يفيق من الصدمة فلا زالت صرخات الضحايا تتردد فى أذنيه ولا يزال فى حالة دهشة من مشاهد الضحايا والمصابين.

 

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن السلطات المصرية بدأت تحقيق فى الحادث على الفور، وقالت إن النائب العام نبيل صادق أعلن أن المحققين وجدوا أن التصادم سببه مشاجرة بين اثنين من السائقين.

 

 


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