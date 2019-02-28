إصابة 6 أشخاص فى حادث سير على صحراوى بنى سويف الشرقى

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب 6 أشخاص مساء اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك على الطريق الصحراوى الشرقى ، بحرى نفق بياض باتجاه القاهرة ".

ونقلت سيارات مرفق إسعاف بنى سويف المصابين إلى مستشفى الجامعة لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وهم : أحمد مجدي صلاح 12سنة، طالب ، مركز أطفيح بالعياط ، إشتباه كسر بالذراع الأيسر - مجدي صلاح عبد الحكيم 45 سنة، عامل ، أطفيح ، جروح وسحجات بالجسم - جمال عبد العاطي سالم 13 سنة، طالب، جزيرة أبو صالح مركز ناصر ببنى سويف ، إشتباه مابعد الإرتجاج - محمد فؤاد أحمد السيد 33 سنة، عاملة، أطفيح ، إشتباه مابعد الإرتجاج - وليد محمود عبد العزيز 45 سنة ، المحله الكبرى ، حكم كره قدم ، جروح وسحجات بالجسم - جمال مصطفى الجندي 35 سنه ، الغربيه، إشتباه مابعد الإرتجاج .

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.