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الخميس، 28 فبراير 2019 10:16 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادث سير على صحراوى بنى سويف الشرقى

الخميس، 28 فبراير 2019 10:02 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث سير على صحراوى بنى سويف الشرقى حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب 6 أشخاص مساء اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك على الطريق الصحراوى الشرقى ، بحرى نفق بياض باتجاه القاهرة ".
 
ونقلت سيارات مرفق  إسعاف بنى سويف  المصابين إلى مستشفى الجامعة لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وهم : أحمد مجدي صلاح 12سنة،   طالب ، مركز  أطفيح بالعياط ،  إشتباه كسر بالذراع الأيسر -  مجدي صلاح عبد الحكيم 45 سنة،  عامل ، أطفيح ،  جروح وسحجات بالجسم -  جمال عبد العاطي سالم 13 سنة،  طالب، جزيرة  أبو صالح مركز ناصر ببنى سويف ،  إشتباه مابعد الإرتجاج -  محمد فؤاد أحمد السيد 33 سنة،  عاملة،  أطفيح ، إشتباه مابعد الإرتجاج - وليد محمود عبد العزيز 45 سنة ،  المحله الكبرى ،  حكم كره قدم ،  جروح وسحجات بالجسم -  جمال مصطفى الجندي 35 سنه ، الغربيه،  إشتباه مابعد الإرتجاج .
 
تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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