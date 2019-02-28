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إصابة 10 أشخاص فى حادث على طريق بنى عبيد دكرنس بالدقهلية

الخميس، 28 فبراير 2019 05:10 م
إصابة 10 أشخاص فى حادث على طريق بنى عبيد دكرنس بالدقهلية حادث تصادم - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بني عبيد دكرنس بمحافظة الدقهلية.
 
وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز بني عبيد، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري على طريق بني عبيد دكرنس، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الجندي رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ.
 
وبالفحص، تبين إصابة عشرة أشخاص من بينهما سائق الميكروباص، وتم نقلهم جمعيا إلي مستشفي دكرنس العام، وتم تقديم الإسعافات لهم، وتم نقل السائق إلى مستشفي المنصورة الدولى لإجراء بعض الفحوصات والإشاعات، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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