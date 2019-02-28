أولبرايت تعتذر لرومنى: كان على حق بأن روسيا عدونا الأكبر

كتبت: إنجى مجدى

اعتذرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، للسيناتور الجمهورى، ميت رومني، قائلة إنه كان على حق عندما وصف روسيا بأنها تمثل العدو الجيوسياسى الأكبر للولايات المتحدة، ذلك خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2012 حيث كان مرشحا للحزب الجمهورى.

وخلال جلسة استماع للجنة الاستخبارات فى مجلس النواب بالكونجرس، الأربعاء، قالت أولبرايت إنها مدينة بإعتذار شخصى لرومينى لأنها قللت من أمر روسيا، وتطلعات الرئيس الروسى للمزيد من النفوذ فى حقبة ما بعد الحرب الباردة.

وأضافت: "أعتقد أننا نظن أنه قد فزنا بانتهاء الحرب الباردة، لقد تناسينا أننا نتعامل مع عميل استخبارات سابق، إنه يعرف كيف يناور" فى إشارة إلى الرئيس الروسى فلادمير بوتين.

وخلال حملة الأنتخابات الرئاسية 2012، سخر الرئيس السابق باراك أوباما، الذى كان يسعى لولاية ثانية آنذاك، من تصريحات رومينى، خلال مناظرة تلفزيونية جمعتهما، أن روسيا تمثل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية، كما انتقدت أولبرايت وقتها السيناتور الجمهورى قائلة: "لديه فهم ضئيل لما يجرى فى القرن الـ21".