video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أولبرايت تعتذر لرومنى: كان على حق بأن روسيا عدونا الأكبر

الخميس، 28 فبراير 2019 03:08 م
أولبرايت تعتذر لرومنى: كان على حق بأن روسيا عدونا الأكبر مادلين أولبرايت
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

اعتذرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، للسيناتور الجمهورى، ميت رومني، قائلة إنه كان على حق عندما وصف روسيا بأنها تمثل العدو الجيوسياسى الأكبر للولايات المتحدة، ذلك خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2012 حيث كان مرشحا للحزب الجمهورى.

وخلال جلسة استماع للجنة الاستخبارات فى مجلس النواب بالكونجرس، الأربعاء، قالت أولبرايت إنها مدينة بإعتذار شخصى لرومينى لأنها قللت من أمر روسيا، وتطلعات الرئيس الروسى للمزيد من النفوذ فى حقبة ما بعد الحرب الباردة.

وأضافت: "أعتقد أننا نظن أنه قد فزنا بانتهاء الحرب الباردة، لقد تناسينا أننا نتعامل مع عميل استخبارات سابق، إنه يعرف كيف يناور" فى إشارة إلى الرئيس الروسى فلادمير بوتين.

وخلال حملة الأنتخابات الرئاسية 2012، سخر الرئيس السابق باراك أوباما، الذى كان يسعى لولاية ثانية آنذاك، من تصريحات رومينى، خلال مناظرة تلفزيونية جمعتهما، أن روسيا تمثل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية، كما انتقدت أولبرايت وقتها السيناتور الجمهورى قائلة: "لديه فهم ضئيل لما يجرى فى القرن الـ21".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مادلين أولبرايت تهاجم ترامب وتؤكد لا يمكننا السماح ببقائه رئيسا لأمريكا

مادلين اولبرايت

روسيا

الولايات المتحدة

بوتين




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة