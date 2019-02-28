أمطار خفيفة ومتوسطة تضرب مدن القليوبية والمحافظ يرفع درجة الاستعداد

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدن وقري محافظة القليوبية، منذ صباح اليوم الخميس، هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، إلا أنه تم تحقيق السيولة المرورية علي معظم أنحاء المحافظة.

وأهابت محافظة القليوبية بالمواطنين، بتوخي الحذر أثناء السفر علي الطرق السريعة، وتستمر رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات بشكل مستمر علي مدار اليوم، لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، ولحين الانتهاء من النوة الحالية.

وأصدر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء، برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة توخى الحذر، لمواجهة موجة الأمطار، من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية، وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وأمر المحافظ، بالتواجد لجميع العناصر المعنية الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه" بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار خلال النوة الحالية.