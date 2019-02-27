8 جلسات علمية تناقش الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة أسيوط (صور)

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، على ما تقدمه كلية الطب بالجامعة من خدمة طبية متميزة رائدة ومنفردة على مستوى صعيد مصر فى مختلف التخصصات عبر صروحها الطبية المتخصصة الزاخرة، بأحداث الإمكانيات والأجهزة الطبية المتقدمة وكوادر بشرية على أعلى مستوى من التدريب والمهارة، مشيراً إلى الإنتاج العلمى والبحثى الزاخر للكلية، والذى يتصدر إنتاج كليات الجامعة فى النشر العلمى إلى جانب إسهاماتها القوية والمؤثرة فى مختلف التخصصات الطبية، بما يمثل فخر لكل منتمى لجامعة أسيوط فى اللقاءات والمحافل الطبية الدولية .

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوى لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب تحت عنوان "الأمراض الجلدية ... رؤية شاملة" والذى نظمه القسم تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والمشرف على كلية الطب، وبحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها الخولى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عزة محفوظ أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بالجامعة ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وعدد من مدير المستشفيات الجامعية المتخصصة، والدكتور حاتم زيدان رئيس القسم ورئيس المؤتمر، والدكتورة سحر عبد المعز مقرر المؤتمر، و بمشاركة كوكبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية " القاهرة ، الإسكندرية ، أسيوط ، الأزهر ، بنها ، جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا " هذا إلى جانب لفيف من الشخصيات العربية والأجنبية البارزة فى هذا المجال ، وحشد من شباب الأطباء والاستشاريين من وزارة الصحة بمختلف مستشفياتها من أسوان تتابعاً حتى بنى سويف.

وقال الدكتور حاتم زيدان رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب، أن المؤتمر يستعرض عدد من المحاور الرئيسية والتى تشتمل على الاهتمام بالجديد فى مجال طب الجلدية ومناقشة التطورات فى علم الأمراض الجلدية برؤية شاملة ونظرة مستقبلية ، التدخلات التجميلية بدون جراحة ، إلى جانب بحث النواحى التشخيصية المختلفة ، والعمل على تصحيح المفاهيم والممارسات الخاطئة فى مجال الأمراض الجلدية ،موضحاً أن المؤتمر فى نسخته الحالية يستهدف تدريب شباب الخريجين وتقديم الدعم المستمر لهم بما يخدم تطوير العمل الطبى المقدم لآلاف من مرضى الجلدية .

وأعرب الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عن سعادته وفخره بما يشهده قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة أسيوط من تطوير وتحديث شامل جعله فى المرتبة الأولى على مستوى مستشفيات المحافظة فى علاج كافة أنواع الأمراض الجلدية ، مشيراً إلى سعى مديرية الصحة بأسيوط لعقد بروتوكول تعاون مع القسم للاستفادة من الخدمات الطبية التى يقدمها القسم على أيدى أمهر الأساتذة المتخصصين وبأحدث الأجهزة الطبية المتوفرة .

وحول تفاصيل المؤتمر كشفت الدكتورة سحر عبد المعز، مقرر المؤتمر، أنه تم عقد 8 جلسات علمية تمتد على مدار اليوم وغد ، تناقش فيها عدد من قضايا الأمراض الجلدية والجانب التجميلى والتشخيصى والتى تشتمل على " القرارات العلاجية لمرضى البهاق ، تنظير الشعر الأساسى ، حالات الصدفية المستعصية ، الميزوثيرابى بين الحقائق والخرافات ، فن الحقن ، التهاب الغدد العرقية القيحى ، الخلل المكتسب فى التصبغ ، الاستراتيجيات المبتكرة لمضادات تقدم سن البشرة، الليزر فى علاج الأمراض الجلدية ، علم الأمراض الجلدية والبشرة المتضررة من الثآليل " .

وعلى هامش أعمال المؤتمر كرم رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية كل من الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة تسلمهما نيابة عنه نائبيه ، كما كرم الدكتور أحمد المنشاوى و الدكتور شحاتة غريب شلقامى ، والدكتورة عزة محفوظ بإهدائهم درع القسم لجهودهم فى خدمة العمل الطبى بالقسم .



المنشاوي يشيد بتصدر كلية الطب قائمة كليات جامعة أسيوط

المنشاوي يشيد بتصدر كلية الطب قائمة كليات جامعة أسيوط

المنشاوي يشيد بتصدر كلية الطب قائمة كليات جامعة أسيوط

المنشاوي يشيد بتصدر كلية الطب قائمة كليات جامعة أسيوط

المنشاوي يشيد بتصدر كلية الطب قائمة كليات جامعة أسيوط

المنشاوي يشيد بتصدر كلية الطب قائمة كليات جامعة أسيوط

المنشاوي يشيد بتصدر كلية الطب قائمة كليات جامعة أسيوط

المنشاوي يشيد بتصدر كلية الطب قائمة كليات جامعة أسيوط

المنشاوي يشيد بتصدر كلية الطب قائمة كليات جامعة أسيوط

المنشاوي يشيد بتصدر كلية الطب قائمة كليات جامعة أسيوط



المنشاوي يشيد بتصدر كلية الطب قائمة كليات جامعة أسيوط

المنشاوي يشيد بتصدر كلية الطب قائمة كليات جامعة أسيوط