10 معلومات عن حادث قطار محطة مصر برمسيس

كتب ــ عبد الرحمن سيد

اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين، ونلخص الحادث فى النقاط التالية:

-وقع الحادث فى الساعة 9 صباحا بمحطة رمسيس

-انتقلت 10 سيارات إطفاء وإسعاف إلى موقع الحريق

-نقل المصابين لمستشفى دار الشفاء والهلال ومعهد ناصر

- الرئيس السيسي يتابع مع الحكومة تطورات حادث قطار محطة مصر لحظة بلحظة

-وصل الى المكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزراء التضامن الاجتماعي، والنقل، ومحافظ القاهرة

- السبب الرئيسى لتصادم جرار القطار رقم 2302 برصيف محطة مصر أنه كان يسير بدون سائق

- وزير النقل يشكل لجنة فنية للتحقيق بالحادث وأخرى من هندسة القاهرة لمعاينة أضرار المبنى

- انفجار تانك السولار الخاص بالجرار لقطار 911 نتيجة اصطدامه بنهاية رصيف 6

- فتح تحقيق فوري لكشف ملابساته وحساب عسير للمتسببين في وقوعه

-النائب العام يكلف النيابة العامة بالتحريات اللازمة حول الواقعة