وزير الأوقاف: 50 إماما وواعظة لمرافقة بعثة الحج لعام 1440هـ

كتب ــ إسماعيل رفعت

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اختيار نحو 50 إماما وواعظة من أئمة الأوقاف وواعظاتها الدارسين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط لمرافقة بعثة الحج.

قال الوزير، إن القرار يأتى فى إطار الدفع بالشباب والمرأة فى مختلف جوانب العمل الدعوى، وفى ضوء تشجيع الوزارة للتميز العلمى.

واشترطت الأوقاف فيمن سيرافق بعثة الحج ألا يكون قد سبق له الحج على نفقة الوزارة، وألا يكون قد شارك فى مرافقة بعثة الحج مرشحا من قبل الوزارة آخر 3 أعوام ماضية، وألا يتجاوز سن الواعظ أو الواعظة فى تاريخه 55 عاما، وألا يقل سن الواعظة عن 45 عاما، وألا تقل خبرة الإمام أو الواعظة فى العمل بالوزارة عن 3 سنوات تامة فى تاريخه، وأن يجتاز اختبار فقه الحج بجدارة، بالإضافة إلى نخبة من أوائل مسابقة القراءة الحرة الأكثر تميزا الحاصلين على 80%؜ فأكثر فى اختبار القراءة الحرة، كمرافقين لبعثة الحج لهذا العام 1440هـ.