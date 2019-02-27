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الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:59 م
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وزير الأوقاف ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:32 م
وزير الأوقاف ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر
كتب - إسماعيل رفعت
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نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بخالص الحزن والأسى ضحايا حادث قطار محطة مصر، متوجها إلى أهالى الضحايا بخالص العزاء، ويسأل الله العلي العظيم لهم واسع الرحمة والمغفرة، ولأسرهم الصبر والسلوان، كما يسأل الله (عز وجل) للمصابين في الحادث تمام الشفاء العاجل.
 
واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء داخل محطة السكك الحديد بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل أى مصابين نتيجة الحريق.

 


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