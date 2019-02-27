video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الصحة: 5 حالات من مصابى حادث قطار محطة مصر فى حالة حرجة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:51 م
وزيرة الصحة: 5 حالات من مصابى حادث قطار محطة مصر فى حالة حرجة وزيرة الصحة تطمئن على مصابى الحادث
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بدء تماثل مصابى حادث قطار محطة مصر للشفاء، فيما عدا  5 حالات فقط فى حالة حرجة.
 
 
وأضافت زايد، فى تصريحات لها على هامش تواجدها فى معهد ناصر لمتابعة حالة المصابين، أن الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه ورعاية المرضى بدقة عالية ولدينا تعليمات من الرئيس ورئيس الوزراء بمتابعة الحالات متابعة دقيقة.
 
 
وكانت قد أكدت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي لها بمعهد ناصر، أن هناك حالات إصاباتها دقيقة، وأن عدد الوفيات 20 حالة، فيما أصيب 43 آخرون، مشيرة إلى أنه جار التعرف على هوية معظم الحالات من خلال الطب الشرعى، مشيرة إلى أنه تم الدفع ب 30 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، وتم نقل 8 مصابين لمستشفى دار الشفاء، و11 معهد ناصر، و3 الحلمية العسكرى، 4 الجلاء العسكري، و2 الدمرداش، و1 شبرا العام، و1 بالمستشفى القبطى.
 
 
وأوضحت وزيرة الصحة، أن الإصابات ما بين جروح فقط أو جروح وإصابات، مشيرة إلى توفر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية.
 
 
وكانت قد أكدت وزيرة الصحة أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر 20 وفاة و40 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا".
 
 
 
اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء داخل محطة السكك الحديد بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل أى مصابين نتيجة الحريق.
 
 
وكشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة لأسباب حادث حريق محطة مصر، وأن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "الباور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية رصيف رقم 6 بالمحطة، حيث أدى دخول جرار القطار بسرعته لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب التى كانت متواجدة على الرصيف واحتراق بعض المكاتب المجاور برصيف 6 و8 والمحصورة بين أرصفة بحرى وقبلى بمحطة مصر.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوطنية للإعلام تنعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

مفاجآت جديدة بحريق محطة مصر.. الجرار المتسبب بالكارثة تصادم بآخر أثناء خروجه من ورشة الصيانة.. السائق نزل لمعاينة آثار التصادم الأول ليتفاجأ بجراره يتحرك.. حاول لحاقه لكن لم يتمكن ليحدث التصادم بصدادات الرصيف

وزيرة التضامن: إجراء اللازم لاستخراج معاشات لأسر ضحايا حريق محطة مصر

المتحدث باسم وزارة الخارجية ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

انفجار محطة مصر

انفجار السكة الحديد

حريق محطة مصر

السكة الحديد

حريق القطارات

وقف حركة القطارات

حصيلة ضحايا حريق محطة مصر




لا تفوتك
السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة