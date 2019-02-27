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ميناء دمياط يستقبل 4 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:29 م
ميناء دمياط يستقبل 4 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتى حاويات وسفينتى بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر عدد 917 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 50583 من البضائع العامة منها عدد 119 سيارة نقل محملة بـ6424 طن قمح .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 113067، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8829 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6725 طن فوسفات و8000 طن يوريا .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 658 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 445 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 930 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19506 طن حديد و 6077 طن خردة و 8801 طن قمح و 1845 طن خشب زان و 2205 طن ابلاكاش و 2180 طن عدس و 500 طن أرز .


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