موجز 1.. السيسي يوجه الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث محطة مصر

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها التغطية الكاملة لحادث قطار محطة مصر ، وتوجيه الرئيس بضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين فى الحادث، وتوقيع مصر وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم لزيادة الاستثمارات.





وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم :



السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التعازى لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، متمنيًا للمصابين خالص الشفاء.وقال السيسى"أصدرت توجيهاتى للحكومة بالتوجه الفورى لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين".

وزيرة الصحة: نقل 20 جثمانا و40 مصابا فى حادث محطة مصر للمستشفيات المجاورة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم نقل 20 جثمانا و40 حالة إصابة إلى مستشفيات الهلال وشبرا والسكة الحديد، وجار نقل باقى الحالات إلى مستشفى معهد ناصر ودار الشفاء.

النيابة تأمر بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة سبب تصادم قطار محطة مصر

أمرت نيابة الأزبكية بتشكيل لجنة هندسية وفنية من وزارة النقل لمعاينة الحريق الذي اندلع بمحطة السكة الحديد في رمسيس، لمعرفة الأسباب وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات وانتداب المعمل الجنائي، كما طالبت بالتحرى عن سائق القطار تمهيدا لاستدعائه واستجوابه،

السكة الحديد: إصابات ووفيات فى حادث انحدار جرار واصطدامه برصيف محطة مصر

أعلنت هيئة السكة الحديد، فى بيان رسمى، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر ،وأوضحت الهيئة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالتصادم نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجارى المتابعة.

غداً رياح مثيرة للرمال تصل للعاصفة وسقوط أمطار والصغرى بالقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غداً الخميس، نشاط الرياح على كافة الأنحاء قد تصل لحد العاصفة أحيانا، ويؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية ، يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

مصر وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم لزيادة الاستثمارات وإنشاء مشاريع مشتركة

وقعت مصر وكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وقامت بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع بيونج – أو كوان، الرئيس التنفيذى للوكالة الكورية

بدء تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزا بالحى المتميز بـ6 أكتوبر الأحد المقبل

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً، بمنطقة الـ20 فداناً بالحى المتميز، بجوار اتحاد الكرة، مسلسل رقم 4، والمُخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 24/10/2017، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المُقبل الموافق 3/3/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 14/3/2019،

سفير أفغانستان بالقاهرة: اتفق مع مبادرة السيسي لتجديد الخطاب الدينى

قال السفير الأفغانى بالقاهرة، محمد محق، فى إطار رده على سؤال حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد الخطاب الدينى، إن هذه الفكرة من أكبر المطالب الماسة للعالم الإسلامى والحضارة الإسلامية