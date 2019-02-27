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ملايين المصريين يؤكدون عبر صفحاتهم على "أمان" منطقة رمسيس بعد حادث القطار

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:16 م
ملايين المصريين يؤكدون عبر صفحاتهم على "أمان" منطقة رمسيس بعد حادث القطار محطة مصر
كتب آسر أحمد
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سارع الملايين من المصريين عبر صفحاتهم الشخصية عبر منصات السوشيال ميديا، على إبراز خاصية الآمان للعالم، التى حددتها إدارة الفيسبوك، فى محيط محطة قطارات مصر بعد حادث اصطداد القطار بصدادات الرصيف، ونتج عنه ضحايا ومصابين.

ونجح المصريون فى إبراز رسالة للعالم بأن المنطقة التى شهدت الحادث تتمتع بكل الأمان الآن بعد السيطرة على آثاره.

الخاصية التى أبرزها موقع الفيسبوك، هى عبارة عن تحذير للمواطنين فى جميع انحاء العالم بعدم الذهاب للأماكن التى يتواجد بها نسبة خطر، وهو ما نجح المصريين فيه إثبات عكسه والتأكيد على رفع مستوى الأمان فى تلك المنطقة.

جانب من تأشيرات المصريين على خاصية الأمان
جانب من تأشيرات المصريين على خاصية الأمان

 

ونتج عن تصادم القطار اليوم، 20 حالة وفاة، و40 مصاب، بحسب البيان الرسمى الصادر عن وزارة الصحة.

كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة عن خروج 15 مصاباً من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية واستقرارها.

 


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محطة مصر

محطة قطارات رمسيس

قطار رمسيس

فيسبوك

خاصية الأمان




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