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مقتل 7 من عناصر تنظيم "داعش" فى الأنبار بالعراق

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:46 م
مقتل 7 من عناصر تنظيم "داعش" فى الأنبار بالعراق عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء، عن عملية نوعية استباقية واسعة النطاق لقوات جهاز مكافحة الارهاب، وبإسناد طيران التحالف الدولي، مما أسفر عن مقتل 7 من عناصر تنظيم " داعش" الإرهابي.

وأوضح المصدر - فى تصريح لقناة ( الإخبارية) العراقية - أن الفوج الثانى قيادة العمليات الخاصة الأولى التابع لجهاز مكافحة الإرهاب إلى جانب المعلومات التى تقدمها وحدة المراقبة، فضلا عن إسناد طائرات التحالف الدولي، قد شرعت بعملية استباقية تبدأ من صحراء الأنبار دخولا من صحراء زنكورة، مرورا بغرب بحيرة الثرثار، وصولا إلى صحراء الصينية وإلى صحراء الحضر.

وأضاف المصدر أنه تم خلال العملية مسح وتفتيش كل المناطق ورفع عدد من العبوات الناسفة والعثور على مخازن للعبوات فى أنفاق تابعة للتنظيم فضلا عن العثور على بنايات مفخخة تحوى فتحات لإخفاء المعدات بداخلها، كاشفا عن قيام القوات الأمنية بتفجير المخازن ورفع العبوات وتطهير المناطق المذكورة، بالإضافة إلى قتل سبعة من عناصر التنظيم الإرهابى داخل نفق عبارة عن كرفان مدفون تحت الأرض استهدفته طائرات التحالف الدولى بضربة جوية فى قرية تل أسود التابع لجزيرة الصينية، بالإضافة إلى العثور على مخزن من العبوات الناسفة تم تفجيرها داخل إحدى البنايات التى يستعملها عناصر "داعش" فى قرية تل اسود جزيرة الصينية.

 


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