"مصر الخير" تطلق مبادرة لفك كرب 2000 غارم وغارمة خلال مارس المقبل

أعلن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إطلاق مبادرة لفك كرب 2000 غارم وغارمة، خلال شهر مارس المقبل، مع العمل لتوفير مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على إيجاد مصدر رزق دائم، وتمكينهم اقتصاديا، فى إطار احتفالات بعيد الأم، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين فى مؤسسة مصر الخير، إنه تم الاتفاق على توجيه مبلغ 10 جنيهات، من أى عملية شراء تتم خلال شهر مارس على موقع إحدى الشركات، لحملة مؤسسة مصر الخير لفك كرب 2000 أم غارمة، مرحبة بدعم واهتمام كافة الوزارات والهيئات والشركات والقطاع الخاص ورجال الأعمال بقضايا الغارمين، مشير إلى أن فئة الغارمين على رأس الفئات الأكثر احتياجا، ولهذا وضعت مؤسسة مصر منذ تأسيسها فى عام 2007، قضية الغارمين على رأس أولوياتها وأطلقت فى فبراير 2010 برنامج مستقل لفك كربهم وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، خاصة وأن هناك عشرات أو مئات الآلاف من الغارمين، فى مصر، بعضهم خلف القضبان، والكثير منهم مهدد بالسجن.

وأوضحت عوض، أن مؤسسة مصر الخير لم تكتف مؤسسة مصر الخير بفك الكرب، بل علمت على عدم وقوعهم فى دائرة الغرم مرة أخرى، من خلال رفع الحاجة عن هذه الفئات بالتمكين الاقتصادي.

وقالت سهير عِوَض، إنه لعلاج المشكلة من جذورها، قام برنامج الغارمين بوضع خطة للتمكين الشامل، وبالفعل بدأنا فى إنشاء سلسلة مصانع صغيرة للسجاد، والمنسوجات اليدوية بدأت بخمس مصانع فى قرية أبيس بمحافظة الإسكندرية وأطفيح فى محافظة الجيزة، بهدف إعادة صياغة حياة هؤلاء الأسر من الناحية الاجتماعية، والصحية، والتعليمية لأولادهم ودعمهم فى مراحل التعليم لِسَد فجوة الجهل.

وأشارت مدير برنامج الغارمين فى مؤسسة مصر الخير، إلى أن البرنامج أخذ على عاتقه فتح باب جديد فى حياة هؤلاء الأسر سواء الغارمين أو الأسر الأكثر احتياجا فبدأنا برحلة تدريب، وتعليم الحرف اليدوية حتى يصبح لديهم مهنة تفتح لهم باب الرزق، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة، خلال توفير فرص عمل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة وتوفير فرص تدريبية لهم ومستلزمات الإنتاج فضلا عن توفير كورسات تدريبية لتسويق منتجاتهم، أو من لم يستطيع إقامة مشروع يتم توفير فرصة عمل له فى مصانع مصر الخير المنتشرة فى عدة محافظات مثل الإسكندرية والجيزة وسوهاج وشمال سيناء.

وقالت سهير عوض، إنه كان يتم كل عام فك كرب ألف غارم وغارمة فى إطار الاحتفال بعيد الأم، وهذا العام قررنا مضاعفة الرقم ليتم فك كرب 2000 غارم وغارمة، موضحة أن برنامج الغارمين تسعى لتوفير حياة كريمة للغارمين من خلال توفير مسكن ملائم لهم، وتوفير رعاية صحية وتقديم أى خدمة علاجية يحتاجه هو أو أى من أفراد أسرته، وكذلك توفير فرصة تعليمية لجميع الأسرة لان التعليم هو مفتاح للقضاء على الجهل الذى يعد أحد أهم أسباب قضية الغارمين.

وأوضحت مدير برنامج الغارمين فى مؤسسة مصر الخير، أن هناك ربط مع مختلف الجهات ومؤسسات فى الدولة وكذلك الشركات والقطاع الخاص لتوفير احتياجات الغارمين لاستكمال مشروع التنمية الشاملة وتنفيذ مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت عوض، إلى أنه تم أخذ موافقة على فتح فصول مدراس الفصل الواحد فى مصانع مصر الخير بالمحافظات للقضاء على أمية الغارمين وأطفالهم لافته إلى انه فى إطار الاحتفال بالعيد المئوى للمرأة المصرية سيتم إقامة احتفالية كبيرة منتصف الشهر المقبل، لتكريم عدد من الغارمين على رحلة كفاحهم وتحولهن لمنتجات، أثبتوا أنهم أفراد ناجحين ونافعين ومنتجين وأن وقوعهم وفى دائرة الغرم كان نتيجة لظروف اقتصادية صعبة.