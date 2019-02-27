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الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:20 ص
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مسئول فنزويلى: زعيم المعارضة خوان جوايدو قد يواجه عقوبة السجن 30 عاما

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:00 ص
مسئول فنزويلى: زعيم المعارضة خوان جوايدو قد يواجه عقوبة السجن 30 عاما خوان جوايدو
وكالات الأنباء
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أعلن المسؤول في المحكمة العليا الفنزويلية خوان كارلوس فالديز أن رئيس البرلمان الفنزويلى المعارض خوان جوايدو قد يواجه عقوبة السجن 30 عاما بسبب عدم التزامه بحظر السفر.

وقال فالديز في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أمس الثلاثاء: "إنه شخص هارب من العدالة، وماذا يحدث للهاربين بعد عودتهم إلى البلاد وعثور السلطات عليهم؟ يجب القبض عليهم ووضعهم في السجن".

وأضاف: "قد يحكم على جوايدو بالسجن 30 عاما"، مشيرا إلى أن النيابة العامة تدرس في الوقت الحالي ما هي التهم التي يمكن توجيهها إلى جوايدو.

يذكر أن خوان جوايدو وصل إلى كولومبيا يوم 22 فبراير الجاري انتهاكا لحظر السفر المفروض عليه بقرار من المحكمة العليا الموالية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وبعد أن شارك في مختلف الاجتماعات مع حلفائه الخارجيين في كولومبيا، أعلن غوايدو أنه يعتزم العودة إلى فنزويلا.

من جهته، صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن جوايدو يجب أن يمثل أمام القضاء بعد أن يعود من كولومبيا.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت السلطات الفنزويلية من اتخاذ أي إجراءات ضد خوان جوايدو الذي اعترفت به واشنطن "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا منذ يوم 23 يناير الماضي.


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