محافظ دمياط تتفقد أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض

دمياط عبده عبد الباري

قامت الدكتورة منال عوض محافظ اليوم الأربعاء بزيارة ميناء دمياط لتفقد أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض.

بدأت الزيارة باجتماع تناول عرض تفصيلى لمراحل تنفيذ المشروع و الذى يتكون من رصيف بحرى بطول 540 متر وعمق غاطس 17 متر وساحات خلفية 37 ألف متر بتكلفة إجمالية 1.365 مليار جنيه.

وأشارت محافظ دمياط الى أن استراتيجية المشروع تتضمن تقليل زمن إنتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة فضلا عن زيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة مع الميناء وزيادة مساحة التخزين داخل الميناء، مضيفة أن المحطة تشتمل على عدة أنظمة لإستقبال صرف صحي وزيوت مخلفات السفن وكذلك إمدادها بالكهرباء والوقود والمياه العذبة ومنظومة للحريق وشبكة لصرف مياه الأمطار بالساحات الخلفية، كما أكدت أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال قريبا تمهيدا لافتتاحها مطلع إبريل المقبل.