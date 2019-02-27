محافظ الغربية يكرم شابًا أنقذ قرية ميت الشيخ من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود

الغربية - مصطفى عادل

كرم اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، خلال اجتماع المجلس التنفيذى المواطن محمد عبد الحميد سائق سيارة الوقود التى اشتعلت بها النيران أثناء تفريغ الوقود بقرية ميت الشيخ التابعة لمركز قطور وذلك لقيامه بنقل السيارة فور ملاحظته اشتعال النيران بها خارج الكتلة السكنية حتى لا تنفجر فى منطقة مكتظة بالمواطنين.

وخلال التكريم أعرب محافظ الغربية عن شكره وتقديره للسائق على عمله البطولى والشجاع وإنكار ذاته لصالح الأخرين، مما أدى إلى الحد من اشتعال النيران بمحطة الوقود والحفاظ على أرواح المواطنين، مشيراً إلى أن ما قام به الشاب يعد مثلا يحتذى به جميع شباب الوطن.

والجدير بالذكر أن المحافظ كرم الشاب بشهادة تقدير وميدالية المحافظة ومكافأة مالية.