محافظ الغربية يقود مسيرة دعائية لحث المواطنين على المشاركة فى مبادرة "100 مليون صحة"

الغربية – مصطفى عادل

قاد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، مسيرة دعائية لفرق الطلائع والكشافة والتطوع والكاراتية وبراعم الكرة بمديرية الشباب والرياضة لحث المواطنين على المشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية"، والتي ستنطلق أول شهر مارس حتى نهاية شهر إبريل 2019 وتستهدف عمل المسح الطبى لعدد 3376735 مواطن لاكتشاف المصابين بفيرس سى والأمراض الغير سارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتقديم العلاج بالمجان لهم.

وخلال المسيرة أكد محافظ الغربية على استعداد المحافظة التام لتنفيذ المبادرة من خلال تجهيز 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة تقوم بدورها بإجراء الفحوصات الطبية للمواطنين، مشيراً إلى حرصه على الوصول إلى المستهدف فى المبادرة بالمحافظة بنسبة 100%.



محافظ الغربية خلال المسيرة



محافظ الغربية خلال المسيرة



محافظ الغربية خلال المسيرة