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محافظ الغربية يراجع الإستعدادات النهائية لاستقبال مبادرة 100مليون صحة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:02 م
محافظ الغربية يراجع الإستعدادات النهائية لاستقبال مبادرة 100مليون صحة محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة
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إستعرض اللواء هشام السعيد محافظ الغربية انتهاء  الجهات المعنية من مديرية الصحة و الـتأمين الصحى، جامعة طنطا، التربية والتعليم، والشباب والرياضة  الإستعدادات اللازمة لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والمقرر انطلاقها بعد غدا الجمعة  وحتى نهاية شهر إبريل.

جاء ذلك خلال الإجتماع الثالث للجنة العليا المنوطة بتنفيذ المبادرة، وبدأ الإجتماع بإستعراض محافظ الغربية تنفيذ توصيات اللجنة الثانية  من حيث زيادة عدد مقرات إجراء الفحوصات الطبية إلى 366 مقر بدلاً من 301 مقر وتزويدهم بكافة خدمات الإتصالات والإنترنت، واإنتهاء مديرية الصحة بإختبار الحالة الفنية للمقرات، وتوفيرالكميات الكافية من المستلزمات الطبية وغير الطبية التى تلزم تشغيل المبادرة، وتوفير 20% من المستلزمات كإحتياطى إستراتيجى، وأيضاً قيام التأمين الصحى بالتنسيق مع جامعة طنطا وتحديد سبل صرف العلاج للمصابين.

يذكر أن المبادرة تستهدف عمل المسح الطبى لـ 3376735 مواطن لإكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض الغير سارية كالسكر وإرتفاع ضغط الدم والسمنة ويقوم بتنفيذها 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة يعملوا على فترتين :

الفترة الأولى من 9 صباحاً وحتى 3 مساءً والفترة الثانية من 3 مساءً وحتى 9 مساءً، كما يتم العمل من خلال برنامج إلكترونى أون لاين عن طريق إدخال الرقم القومى للمواطن.

وخلال الإجتماع إطمأن محافظ الغربية على توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى من أكياس ومطهرات وكحول وكلور وصناديق أمان للنفايات الحادة وكذا توفير أجهزة قياس الضغط والسكر والموازين وكذا السترات الخاصة بالعاملين بالمباردة.

وخلال الإجتماع وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بفرش وتجهيز كافة مقار الفحص ونقل كافة المعدات والمسلتزمات الطبية وإستكمال الكواشف صباح الغد لتكون جاهزه للعمل صباح يوم الجمعة.

كما أكد على دور المجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات فى توعية المواطنين على المشاركة فى المبادرة للإطمئنان على صحتهم.

كما إستعرض المحافظ أيضاً دور مديرية الشباب والرياضة فى المبادرة من خلال عمل مسيرات دعائية مستمرة للحملة وكذا تجهيز 11 مركز شباب فى مركز طنطا كمقرات للفحص الطبى فى الحملة، أما مديرية التربية والتعليم قامت بعمل برامج توعية للطلاب فى جميع مدارس المحافظة.

كما أطلقت حملة توعية للطلاب فى 3292 مدرسة تحت عنوان"إصطحب والديك ليه وفين" لتوعية أولياء الأمور بأهمية المشاركة فى هذه الحملة.

وفى نهاية الإجتماع أكد محافظ الغربية أن القضاء على فيروس سى هو سبق فى تاريخ مصر لذا يجب على الجميع العمل بروح الفريق الواحد للوصول لنسبة 100% من المستهدف فى هذه المبادرة.


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