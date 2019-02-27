محافظ الشرقية: تنفيذ نظام الأرشفة الإلكترونية داخل الجهاز الإدارى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وضع معايير محددة لقياس أداء واختيار قيادات الصف الثانى والثالث بالمحافظة مع تدوير العاملين داخل إدارة العمل الواحدة ليتعرف كل عامل على المهام الموكله لإدارته لتحقيق الفاعلية المطلوبة وإنجاز الأعمال لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وطالب المحافظ بإعداد التصور الأمثل للبدء فوراً فى تنفيذ نظام الأرشفة الإلكترونية داخل الجهاز الإدارى لحفظ المستندات الورقية بعيداً عن غرف الحفظ التقليدية لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه لأعمال اجتماع لجنة مكافحة الفساد والوقاية منه بحضور المهندس محمد النساج الأمين العام لجامعة قناة السويس سابقاً والمستشار زكريا الشافعى المستشار القانونى للمحافظة ومدير مدير مديرية التنظيم والإدارة ومديرى الإدارات العامة لـ(الشئون القانونية - الشئون المالية والإدارية – المتابعة الميدانية – التفتيش المالى والإدارى – الشئون الهندسية).

وأوضح محافظ الشرقية، أن الحكومة جادة فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تدعيمه بآليات تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمة والمنتج الحكومي، متخذة من المصارحة والحوار والشفافية سبيلا لعملها فى عملية الإصلاح.

واستعرضت اللجنة المقترحات والتوصيات المقدمة بشأن ما يتعلق بمنع ومكافحة الفساد ومنها تجهيز صف ثان وثالث من القيادات على أن يقوم كل مدير بوضع معايير لاختيار قيادات الصف الثانى والثالث بالمؤسسة بعد أن يتعرف على اختصاصات الوظيفة وممارسة كل الأدوار بها للإلمام بكل المعلومات ليصبح قيادة، وكذلك تحديث الهياكل التنظيمية من خلال تدعيم الوظائف الهامة والتى تأتى من قياس معدلات أداء العاملين بكل وظيفة، وتفعيل منظومة البيانات والمعلومات من خلال إعداد قاعدة بيانات سليمة ومعلومات دقيقة عن كل ما يتعلق بالجهاز الإدارى وصولاً لجهاز إدارى كفؤ وفعال مع استكمال تفعيل منظومة المراكز التكنولوجية للفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لتحقيق الشفافية والنزاهة .