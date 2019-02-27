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الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:54 م
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محافظة الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال مصابى محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:34 م
محافظة الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال مصابى محطة مصر حادث محطة مصر
كتب سيد الخلفاوى
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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادت القصوى بكافة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بمحافظة الجيزة لاستقبال مصابى حادث محطة مصر، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تمام شفائهم .
 
ونعت محافظة الجيزة ضحايا حادث اصطدام قطار بأحد الأرصفة فى محطة مصر، اليوم الأربعاء ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.
 
وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بخالص التعازى لأهالي وأسر الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشّفاء العاجل.
 
 

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حريق محطة مصر

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حريق القطارات

وقف حركة القطارات

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