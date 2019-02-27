ونوه عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية رئيس مجلس أمناء المؤسسة بدور ماسيمو داليما في دعم حقوق الشعب الفلسطيني خلال توليه مناصب مختلفة مثل رئيس وزراء إيطاليا ووزير خارجيتها.

وقال" إن داليما من القادة الأوروبيين الذي دافعوا عن حقوق الشعب الفلسطيني وعمل على وضع حل للقضية الفلسطينية".

وأشاد عمرو موسى بحفيد الزعيم الجنوب الإفريقي ماندلا مانديلا، قائلا" إن مانديلا اسم كبير في تاريخ إفريقيا والعالم، وحفيد مانديلا هو قائد قبيلة كبيرة في جنوب افريقيا عضو برلمان جنوب إفريقيا عّن حزب المؤتمر، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا تواصل دعم القضية الفلسطينية".

من جانبه، قال ماسيمو داليما في كلمة بعد تكريمه" إن إيطاليا هي جسر بين العالم العربي وأوروبا، منوها بالدور الإيطالي في الحفاظ على السلام بالمنطقة مثلما يحدث من خلال مشاركتها في قوات حفظ السلام بلبنان "اليونيفيل".

وقال حفيد مانديلا في كلمة له عقب تكريمه" إن الزعيم الراحل ياسر عرفات والشعب الفلسطيني وقفوا إلى جانب جنوب أفريقيا في كفاحها ضد نظام الفصل العنصري، مشيرا إلى أن عرفات عندما زار جنوب أفريقيا استقبل استقبال الأبطال بسبب مواقفه هذه.

وأشار إلى أن جده الزعيم نلسون مانديلا قال يجب ألا ننسى أصدقاءنا الذين ساعدونا في التحرر، مشددا على أن جنوب أفريقيا تدعم الشعوب التي تبحث عّن الحرية، وتعتبر أن حريتها لن تكتمل بدون اكتمال حرية الشعب الفلسطيني".