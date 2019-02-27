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الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:22 م
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قطع المياه عن مدينة القنايات بالشرقية لتطهير المحطة.. الثلاثاء المقبل

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:22 م
قطع المياه عن مدينة القنايات بالشرقية لتطهير المحطة.. الثلاثاء المقبل قطع المياه
الشرقية – إيمان مهنى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالشرقية، إيقاف محطة مياه حديد ومنجنيز القنايات بمركز الزقازيق، وذلك لغسيل برج التهوية والخزان الأرضي بالمحطة طبقا للخطة الدورية للتطهير، ذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 مارس وبدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا ولمدة 5 ساعات.

وأوضح البيان، أن ذلك سيترتب عليه انقطاع المياه عن مدينة القنايات والتوابع، وتهيب الشركة  المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.


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