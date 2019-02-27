فيديو.. وصول عدد آخر من جثامين ضحايا حادث قطار محطة مصر لمشرحة زينهم

كتبت أمنية الموجى - هدى أبو بكر



وصل منذ قليل مجموعة آخرى من جثامين ضحايا حادث قطار "محطة مصر" الذى وقع صباح اليوم، الأربعاء، إلى مقر مصلحة الطب الشرعى بزينهم، وذلك تمهيدا لإعداد الصفة التشريحية الخاصة بهم.

وقالت مصادر، أن هناك عدد من الجثث مجهولة الهوية بسبب تفحمها، فضلا عن وجود مجموعة من الأشلاء الخاصة بالضحايا، موضحة أن هذه الحالات ستخضع لتحليل "دى ان ايه" للتعرف على هويتهم.

وكان أهالى الضحايا قد توافدوا لمقر المشرحة للاستعلام عن مكان جثامين ذويهم، بعدما ترددت أنباء عن استقبال المشرحة مجموعة من جثامين المتوفين.

وأعلنت وزارة الصحة فى بيانها عن وفاة 20 مواطنا وإصابة 40 آخرين فى حادث قطار "محطة مصر".

ووجهت وزيرة الصحة، بنقل كافة المصابين إلى مستشفيى دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما مستشفيات إخلاء يتوافر بهما كافة الإمكانيات والتخصصات الطبية، مشيرة إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع 30 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى أقرب مستشفيات وهى الهلال، وشبرا السكة الحديد، كمستشفيات إخلاء.

وأشارت إلى أن حالات المصابين مابين بسيطة إلى متوسطة، وهناك عدد من الحالات دقيقة وأغلبها كسور وحروق، مؤكدة على أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.