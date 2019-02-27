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فيديو.. تعرف على محتويات الصندوق الخشبى أسفل حجر أساس كنيسة ببورسعيد

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:47 م
فيديو.. تعرف على محتويات الصندوق الخشبى أسفل حجر أساس كنيسة ببورسعيد البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام
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وضع البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، حجر أساس كنيسة جديدة بمدينة بورسعيد بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ المدينة.

وضع البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسفل حجر أساس الكنيسة الجديدة صندوقا خشبيا وكشف البابا سر هذا الصندوق الذى دسه البابا أسفل الطوب ويغطيه بالأسمنت، حيث كشف البابا قبل وضع حجر أساس الكنيسة القبطية الجديدة، عن محتويات الصندوق الذى وضعه فى أساس مبنى الكنيسة.

وأشار البابا إلى أن الكنيسة تضع فى هذا الصندوق، " نسخة من الكتاب المقدس، وصليب، والعملة الخاصة بالدولة التى تبنى فيها الكنيسة، مرتين ورقية ومعدنية، ونسخة من إحدى الصحف الصادرة يوم وضع حجر الأساس، ووثيقة بها بيانات الكنيسة المزمع بناؤها موقع عليها من البابا والأساقفة المشاركين فى الحدث".

حيث تحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على وضع صندوق خشبى داخل أساسيات الكنائس الجديدة التى تقيمها فى الداخل والخارج، وآخرها كنيسة العذراء والقديسين قزمان ودميان فى كيلفيل بسيدنى.

 

 


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