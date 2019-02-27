فيديو.. السيسي يعزي أسر ضحايا حادث محطة مصر ويوجه برعاية المصابين

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التعازى لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد الرئيس أنه وجه الحكومة بالتوجه الفورى لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة، كما أمر بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، جاء ذلك قبيل انطلاق المؤتمر الصحفى للرئيس مع نظيره الألبانى بقصر الاتحادية.