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فيديو.. أول ظهور لوزير خارجية إيران بعد رفض حسن روحانى استقالته

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:02 م
فيديو.. أول ظهور لوزير خارجية إيران بعد رفض حسن روحانى استقالته جواد ظريف
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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تراجع وزير الخارجية الإيرانى عن الاستقالة التى أعلنها مساء أول أمس من منصبة مستأنفا نشاطه الدبلوماسى، واعتبر أن هدفه هو الدفاع عن المصالح القومية والشعب الإيرانى على الساحة الدولية.

 

وفى أول ظهور له، حضر جواد ظريف مراسم استقبال رئيس وزراء أرمينيا فى طهران اليوم الأربعاء، بعد وقت قصير من رفض الرئيس حسن روحانى استقالته.

 

وغضب الوزير الإيرانى بعد استبعاده من اللقاءات التى عقدها الرئيس بشار الأسد فى طهران يوم الاثنين الماضى، ومشاركة قائد فيلق القدس بالحرس الثورى قاسم سليمانى، واتخذ موقفا للدفاع عن مكانة وزارة الخارجية فى الدبلوماسية الإيرانية وفقا لتعبيره.

 

 


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