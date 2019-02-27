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عودة 513 مصريًا من ليبيا وعبور 306 شاحنات عبر منفذ السلوم

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:31 م
عودة 513 مصريًا من ليبيا وعبور 306 شاحنات عبر منفذ السلوم منفذ السلوم - أرشيفية
أ.ش.أ
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أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، عودة 513 مصريًا عبر منفذ السلوم البرى بينهم 432 سافروا بصورة شرعية، و81 بصورة غير شرعية، فضلا عن عبور 306 شاحنات فى الاتجاهين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال نصر فى بيان له اليوم الأربعاء، إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1286 شخصًا عبر المنفذ، منهم 245 مصريًا و1041 ليبيًا، كما أنهيت إجراءات مغادرة 155 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبى، وإنهاء إجراءات وصول 151 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصرى.

 


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