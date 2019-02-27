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ضبط 12 ألف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:59 ص
ضبط 12 ألف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة سناكس - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

شارك فى الحملة وأشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وكمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "م. ع. ح" 40 سنة المدير المسئول عن مخزن شركة للصناعات الغذائيه بمركز دمنهور لحيازته وتخزينه كميات من كراتين سناكس وفيشار منتهية الصلاحيه، وضُبط بحوزته 12552 عبوة سناكس وفيشار منتهى الصلاحية.

وضبط "ا ع ع" 41 سنة صاحب مصنع مبيدات زراعية بدون ترخيص كائن مدينة الدلنجات، وضُبط بحوزته 348 عبوة مبيدات زراعيه منتج نهائى وكمية 2.170 طن مواد خام .

كما أسفرت الحملة عن ضبط "و.ع. م" 44 سنة صاحب مخبز بمركز إيتاى البارود، لاستيلائه وتصرفه فى حصة الدقيق البلدى المدعم، وبمراجعة الفواتير والسجلات تبين تصرفه فى كمية 38.100 طن دقيق بلدى مدعم ، وضبط "ه ع ع" 44 سنة صاحب معمل ألبان بدون ترخيص، وبحوزته كمية 700 كيلو جبنه رومى .

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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