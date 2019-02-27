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صور.. محافظ المنوفية يشهد فعاليات مؤتمر "جهود واحدة للقضاء على ختان الإناث"

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:51 م
صور.. محافظ المنوفية يشهد فعاليات مؤتمر "جهود واحدة للقضاء على ختان الإناث" جانب من المؤتمر
المنوفية - محمد فتحى
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شهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات مؤتمر "جهود واحدة للقضاء على ختان الإناث" بنقابة المحامين بشبين الكوم، بحضور الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة، والأستاذ خالد راشد نقيب المحامين، ولفيف من قيادات المجتمع المدنى والتنفيذيين بالمحافظة، حيث بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ورحب نقيب المحامين بالحضور، مشيرا إلى أهمية المؤتمر نظرا لما يهدف إليه من القضاء على ظاهرة سلبية تضر كل من المرأة والطفل مما يؤثر بدوره على المجتمع بأكمله، مبدياً دعم نقابة المحامين للمرأة بالمحافظة لما تقوم به من دور أساسى وفعال فى خدمه المجتمع .

ومن جانبه أوضح مقرر المجلس القومى للسكان، أن محافظة المنوفية هى أولى المحافظات التى تم البدء فيها بمؤتمر "جهود واحدة للقضاء على ختان الإناث"، مشيدا بتضافر جميع الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى بالمحافظة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث ووجه بتفعيل القانون وضرورة الإبلاغ عن كافة الحالات وتوعية المواطنين بمخاطر تلك الظاهرة السلبية .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن القضاء على ظاهرة ختان الإناث يحتاج إلى إرادة مجتمعية وسياسية وبالفعل وضعت الحكومة المصرية برنامجا وطنيا لمناهضة ختان الإناث وقدمت مشروع قانونين لتجريم ختان الإناث تصل فيهما العقوبة إلى السجن المشدد.

 

 

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