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صور.. قنصل فرنسا بالإسكندرية تزور مدرسة الورديان الصناعية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:58 م
صور.. قنصل فرنسا بالإسكندرية تزور مدرسة الورديان الصناعية جانب من الزيارة
الإسكندرية جاكلين منير
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استقبل مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم جانينا إيريرا القنصل الفرنسى بالإسكندرية بمدرسة الورديان الثانوية الصناعية بنات وذلك بحضور عادل عبد الوارث مدير عام التعليم الفنى وهمت أبو كيلة مدير عام إدارة غرب ولفيف من قيادات التعليم الفنى بالمديرية والإدارة.

حيث تفقدت قنصل فرنسا مشروع (بذور الأمل) المقام بواسطة المعهد الأوربى للتعاون والتنمية وتفقد قسم الكهرباء المطور (فنى صيانة كهربائية).

وأشار العجمى إلى أن الإسكندرية سباقة فى هذا المشروع وتمثل الريادة فيما بين المحافظات وأن المدرسة تمثل قلعة من قلاع التعليم الصناعى بالإسكندرية.

 وفي سياق متصل أكد عادل عبد الوارث مدير عام التعليم الفنى أن هذا التخصص فريد من نوعه على مستوى الجمهورية وستكون أولى دفعات خريجيه هى دفعة 2019 -2020 وجار توفير الفرص التوظيفية للخريجين من هذا التخصص عن طريق وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل (مكون التوظيف)، كما يتم تدريب الطلاب والطالبات خلال العطلة الصيفية فى الشركات والفنادق السياحية تدريبا عمليا على هذا المشروع.

وتحدث الطالبات المشاركات وهن (دينا عبد الونيس وندى نبوى وزينب حسنين ورحمة أحمد ومها عبد العظيم وإسراء محمد) عن تجربتهن العملية خلال التدريب بفندق بأحد أكبر الفنادق بالمحافظة مؤكدات على أن التخصص ليس قاصرا على الذكور فقط، بل بإمكان الإناث التعامل مع صيانة الكهرباء بعد الدراسة الجيدة و التدريب.

ومن جهتها، أشادت همت أبو كيلة مدير عام الإدارة بالطالبات والمعلمين والموجهين والقائمين على المشروع كما ناقشت مع السيد وكيل المديرية والقنصل الفرنسي فكرة الاستفادة بأسطح المدرسة لعمل مشروع الطاقة الشمسية.

زيارة قنصل فرنسا (1)
زيارة قنصل فرنسا 

 

زيارة قنصل فرنسا (2)
زيارة قنصل فرنسا 

 

زيارة قنصل فرنسا (3)
زيارة قنصل فرنسا 

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