صور.. ظريف يوقع اتفاقيتين مع أرمينيا مواصلا مهام منصبه

رويترز

أظهرت لقطات تلفزيونية توقيع وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف على اتفاقيتين مع أرمينيا فى طهران اليوم الأربعاء، مواصلا القيام بمهام منصبه بعدما رفض الرئيس حسن روحانى استقالته.



جواد ظريف يوقع اتفاقيات مع نظيره الأرمينى

وفى مراسم نقلها التلفزيون الرسمى فى بث حى، وقّع ظريف اتفاقيتين لتوسيع نطاق التعاون بين إيران وأرمينيا. وقدم ظريف استقالته قبل يومين لكن روحانى رفضها اليوم الأربعاء.